Kastamonu'da Yıkım Halindeki Bina Çöktü
Kastamonu'da Kışla Caddesi'nde yıkım çalışmaları süren 5 katlı binanın 2 katı çöktü. Ulaşıma kapalı olan cadde, trafik ekipleri tarafından alternatif güzergahlardan kontrol altına alındı.
Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü.
Kışla Caddesi mevkisinde yaklaşık 15 gündür devam eden 5 katlı binanın 2 katı kontrollü olarak yıkıldı.
Yıkım çalışmasının sürdüğü sırada binanın bir bölümü şehrin en işlek caddesine çöktü.
Ulaşıma kapanan yolda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ulaşımı farklı güzergahlardan sağladı.
Çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alınırken, binanın kontrollü olarak yıkımı sürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel