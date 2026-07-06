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Şehit Şerife Bacı Kur'an Kursu yaz dönemi başladı

Şehit Şerife Bacı Kur'an Kursu yaz dönemi başladı
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Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi törenle açıldı. Müftü yardımcısı, çocukların ruh eğitiminin önemini vurguladı. 60 öğrenci eğitime başlarken, 9 öğrenci hafızlıktan mezun oldu.

Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi düzenlenen törenle başladı.

Kur'an kursunun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Mehmet Evirgentürk, yaz Kur'an kurslarının çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Velilere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Evirgentürk, "Çocuklarımızı sadece dünyevi nimetler olarak hazırlamak değildir. Gönlü de eğitmek gerekiyor, ruhu da eğitmek gerekiyor. O ruhun eğitiminde Kur'an-ı Kerimin kendisi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 60 öğrenci eğitimlerine başladı.

Yaşları 12 ile 24 arasında değişen 9 öğrenci ise hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Etkinlik, çocukların çeşitli oyunlar oynamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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