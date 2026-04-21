Kastamonu'da ayı yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yol kenarında otlayan 2 ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bölgeden geçen kamyon sürücüsü Nurullah Kocabıyık, Sada köyü yakınlarında yol kenarında 2 ayı yavrusu bulunduğunu gördü.
Aracından inen Kocabıyık, cep telefonu kamerasıyla yavruları görüntüledi.
Bir süre bölgede otlanan yavrular, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Özgür Alantor