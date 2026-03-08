Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında Cemile Yavuz ve Abdullah Çalık'a ait evler kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Keşlik köyünde Cemile Yavuz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Abdullah Çalık'a ait eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bozkurt ve Abana belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu