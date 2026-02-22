Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde Aşağı İkizören köyünde çıkan yangında, İhsan Çelebioğlu'na ait 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Aşağı İkizören köyünde İhsan Çelebioğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arözözleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
