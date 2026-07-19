Kastamonu'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kastamonu merkezde kendisinden haber alınamayan Melahat Aknar (75), evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Danışmend Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Melahat Aknar'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Aknar'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aknar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Elifnur Önder