Kastamonu'da Yabancı Öğrencilere Türk Kültürü Eğitimi

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Kastamonu Hüma Hatun Kız Yurdu'nda hayata geçirilen "Kültür elçileri projesi" kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı.

Kastamonu'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türk kültürünü tanıması amacıyla Hüma Hatun Kız Yurdu Proje Koordinatörleri Vildan Kaya ve Cemile Özlü tarafından hazırlanan "Kültür elçileri projesi" Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Bakanlığın Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında usta öğretici Memnune Kebapçı tarafından yurtta kalan Filipinler ve Suriye'den 7 yabancı uyruklu öğrenciye Türk el sanatları konusunda eğitimler verildi.

Öğrencilerin sene boyunca yaptığı ürünler, kentte açılan "Yurt İçinden Sanat" sergisinde ilgi gördü.

Yabancı öğrenciler "kültür elçisi" olacak

Hüma Hatun Kız Yurdu Proje Koordinatörü Vildan Kaya, AA muhabirine, rüyasında gördüğü bu projeyi eğitim sorumlusu arkadaşı ile kaleme aldıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Kaya, "Amacımız, yurtlarımızda kalan yabancı öğrencileri elçi olarak görüp bulunduğu şehrin unutulmaya yüz tutmuş sanatını onlara öğretmek ve onlar vesilesiyle tüm dünyaya tanıtmak. Yurdumuzda 7 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Onlara yoğunluklu olarak biz taş baskı sanatını öğrettik. Bu sanatı çok sevdiler ve boş vakitlerini değerlendirdiler. Dileğimiz kendi ülkelerine gittiklerinde bu sanatı akrabalarına çevrelerine öğretmenleri." dedi.

Yabancı öğrencilerin hazırladığı eserlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Kaya, "Her yıl sonunda öğrencilerimizin yaptığı el ürünlerini sergiliyoruz. Bu sene Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan 'Yurt İçinden Sanat' sergisinde kültür elçileri standımız daha fazla ilgi gördü. Türk sanatının yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sergilenmesi dikkat çekti." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Cemile Özlü ise projenin Bakanlık tarafından da beğenildiğini dile getirerek "Bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ülkemiz, kültürel miraslar açısından zengin bir ülke. Bunun farklı ülkelerde de yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filipinli öğrenci Jazmine Claire Dabatos Ruz, Kastamonu Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Lisans okumak için Türkiye'ye geldim. Hüma Hatun Kız Yurdu'nda kalıyorum. Kültür elçileri projesi sayesinde yerel sanatları da öğrendim. Bu proje sayesinde Türk kültürünü, taş baskıyı öğrendik. Filipinlerde yurtlar var ama bu tarz projeler yok. Ben buradaki yurtlarda böyle şeyler olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Hem de ücretsiz. Biz buraya okumak için geldik ama bu projeler sayesinde buranın kültür ve sanatlarını öğrendiğimiz için çok mutlu olduk."

Ealha Adlawan ise projeye dahil olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek "Taş baskıdan çeşitli ürünler yaptık. Mezun olduktan sonra Filipinlere gideceğim. Filipinlere döndüğümüzde oradaki insanlara bunu öğreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.