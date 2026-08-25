Haberler

Kastamonu'da Ağaç Devrilmesi Sonucu Ölüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde kesim yapan Ergül Saraçoğlu'nun üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bektüre köyünde Ergül Saraçoğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Saraçoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Saraçoğlu'nun cenazesi otopsi için Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor