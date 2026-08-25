Kastamonu'da Ağaç Devrilmesi Sonucu Ölüm
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde kesim yapan Ergül Saraçoğlu'nun üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bektüre köyünde Ergül Saraçoğlu, kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Saraçoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Saraçoğlu'nun cenazesi otopsi için Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA