Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis

Güncelleme:
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklar, beraat talebinde bulunsalar da mahkeme cezaları ağır buldu.

Kastamonu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar M.S, F.Ö. ve Ö.K. hazır bulundu.

Sanık M.S, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık F.Ö. de savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Sanık Ö.K. ise savunmasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis ve 45'er bin lira adli para cezasına çarptırdı.

-Olay

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ekim 2021'de düzenlenen operasyonda farklı türlerde 65,78 gram sentetik uyuşturucu, 78 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
