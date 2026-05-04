Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 18'er yıl hapis

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 18'er yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçuyla yargılanan tutuklu sanıklar M.K. ile G.C. katıldı.

M.K, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak beraatını istedi.

G.C. de uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.K. ve G.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına ve 180 biner lira adli para cezasına hükmetti.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Ağustos 2025'te 101,42 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan M.K. ile G.C. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
