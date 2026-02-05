Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa 22,5 yıl hapis

Kastamonu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan yargılanan 4 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 45'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık A.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Ö.K, M.G. ve A.T. gelmedi.

Sanık A.Ç. savunmasında, "Sinop'ta balıkçılık yapıyoruz. İstanbul'a balıkçı malzemesi almaya gittik. Dönüş yolunda polis aracımızı durdurmak istedi. Ele geçirilen uyuşturucu bana ait değildir. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Ö.K. ilk başta uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi, daha sonra suçlamayı bana yöneltti. Bu suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların suçu iştirak halinde işlediklerini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 4 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis ve 45'er bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, hükümle birlikte sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.

Haziran 2023'te Kastamonu-Sinop kara yolu Hacıbey Kavşağı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtan yol kenarına poşet içinde uyuşturucu madde atıldığı tespit edilmiş, poşette 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Olayla ilgili A.Ç, Ö.K, M.G. ve A.T. yakalanmıştı.