Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il dışından kente gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.
Sürücü U.H'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 22 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel