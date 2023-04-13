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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il dışından kente gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Sürücü U.H'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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