Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kentte 13 Şubat'ta 21 şüpheliye ait 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9,34 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 35,46 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içeren sigara, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 158 fişek, 16 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira para ele geçirilmiş, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler