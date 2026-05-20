Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı. Aramalarda 196 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan iki ayrı operasyonda H.K, Y.Y. ve V.U.'nun ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 196,08 gram sentetik uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. ve Y.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Korkulan oldu!
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Canlı yayında duyurdu! İşte transferini tamamladığı iki isim

Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak