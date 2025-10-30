Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

KASTAMONU'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri yönelik operasyon düzenlendi. Ş.C.B. ve S.S. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada, 1056 sentetik hap, 0,09 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.