Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 zanlının ikametinde arama yapıldı. Aramada 53,16 gram sentetik uyuşturucu ile 5,36 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu