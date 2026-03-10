Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve araçlar ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, 66 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 5 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı sıvı, 12 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve Ş.E.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

