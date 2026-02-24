Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 130 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı sıvı madde, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, H.D, B.M, E.A.Y, E.G, H.D, K.C.İ, M.A, M.T, A.E.Y. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

