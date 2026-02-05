Haberler

Kastamonu'da narkotik suçlarla mücadelede 2025 yılı verileri paylaşıldı

Güncelleme:
Kastamonu'da 2025 yılında gerçekleştirilen narkotik suçlara yönelik 532 operasyonda 104 kişi tutuklandı. Emniyet ve jandarma, uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar atarak, çeşitli maddeler ve uyuşturucu haplarla birlikte önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucunun topluma karışmasını önlemek, özellikle gençleri tehlikelerden korumak için çalışmaların yıl boyunca kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok suçun da kaynağı olan uyuşturucuya karşı yürütülen başarılı operasyonlar, denetimler ve önleyici faaliyetlerle narkotik suçlara geçit verilmediği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamada, düzenlen 532 operasyonda 995 kişinin yakalandığı, 104 şüphelinin tutuklandığı, 54 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, emniyet ve jandarmanın operasyonlarında 12 kilo 732 gram sentetik uyuşturucu, 174 bin 495 uyuşturucu hap, 2 bin 49 gram esrar, 76 gram kokain, 1,25 gram eroin, 163 bin 218 kök kenevir ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel





