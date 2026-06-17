Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu davasında 4 sanığa 15 yıldan 22 yıla kadar hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü hakkında 15 ila 22 yıl hapis cezası talep edildi, bir sanığın beraatı istendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü hakkında 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle beraatı istendi.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ö.T, Y.K, B.S. ve H.E. ile tutuksuz sanık C.T. ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık C.T'nin ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, C.T'nin adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da 25 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda 5 bin 447 sentetik ecza hapı, 30,83 gram sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil

Trump dünyanın günlerdir konuştuğu iddiayı yalanladı
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda

Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pasta ile vuruldu