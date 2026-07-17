Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanıklardan E.K.'ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, diğer sanık Y.S. beraat etti. Mahkeme, araçta 5 bin 968 sentetik ecza hapı ve 350 gram uyuşturucu ham madde ele geçirilmesiyle ilgili kararını açıkladı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 16 yıl 3 ay hapis cezası, diğerine beraat verildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık E.K, tutuksuz sanık Y.S. ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren sanık E.K, "Cahilliğime geldi, çok kötü kullanıldım. Ortada bir suç var ancak ben bu suçu ne bilerek ne de isteyerek işledim. Ben suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Y.S. ise savunmasında, "Korsan taksicilik yapıyordum. E.K'yi de masrafları ortak karşılayalım diye aracıma aldım. Korsan taksicilik yaptığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğerinin ise beraatine karar verdi.

Olay

Kastamonu'da 21 Ağustos 2025'te alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatılarak Kastamonu-Ilgaz Tüneli girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 968 sentetik ecza hapı, 350 gram uyuşturucu ham madde ve 1 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerden Y.S, daha sonra adli süreç devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı

TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Bahis yazışmaları dosyada!
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı