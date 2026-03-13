Haberler

Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
Hanönü ilçesinde, vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin fidan verildi. Fidanlar, Cuma namazı sonrası dağıtıldı ve katılımcılar fidanlarla büyük ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin fidan verildi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce, Şeyh Şaban-ı Veli Camis'nde cuma namazının ardından kızılcık, elma, erik, kayısı ve ceviz fidanları dağıtıldı.

Fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
