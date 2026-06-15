Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kastamonu'da çıkan yangında bir kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin mutfağında tüpün alev alması sonucu çıkan yangında 76 yaşındaki Muttalip Kütük yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, mutfakta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Muttalip Kütük'e (76) ait evin mutfağında bulunan ocağın tüpü belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan Muttalip Kütük, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı
Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

İşte Başkan Aziz Yıldırım'ın A takımı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını ABD doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu