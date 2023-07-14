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Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör devrildi ve sürücü Ali Parlakay hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Parlakay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali Parlakay (72) idaresindeki 37 HE 021 plakalı traktör, Sevindik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Parlakay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel

112 Acil Çağrı Kastamonu Güncel Haberler

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