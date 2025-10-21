Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı, sağlık durumları iyi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Yukarı Kayı köyü mevkisinde meydana geldi. Emekli öğretmen Ş.Y. (66) yönetimindeki 34 TH 5592 plakalı otomobil, refüjdeki bariyere çarpıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ş.Y. ile eşi F.Y. (60) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

