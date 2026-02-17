Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü ve bir diğer yolcu hastaneye kaldırıldı.
D.Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökbelen köyü Belirli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Otomobilde bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Y.G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel