Kastamonu'da tedavisi tamamlanan kartal doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunarak veteriner hekimde tedavisi yapılan kartal, tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü DKMP Cide Şefliğince yaralı kartal, vatandaşlardan teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince teslim alınan yaralı kartal, veteriner hekimde tedavi altına alındı.

Veteriner hekimce gerçekleştirilen tedavisinde kartalın yorgun ve bitkin olduğu, kanatlarında hafif zedelenme bulunduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan kartal, DKMP Cide Şefliğince yeniden doğaya salındı.