Haberler

Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde bugün taşımalı eğitime ara verildi. Daha önce Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde de benzer kararlar alınmıştı.

Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan kararla Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası

Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Rakibe hiç acımadılar! 9-0'lık inanılmaz maç

Rakibe hiç acımadılar! 9-0'lık inanılmaz maç
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi