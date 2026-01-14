Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan kararla Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.