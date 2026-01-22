Haberler

Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı

Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Akmescit Mahallesi'nde tarihi bir konakta çıkan yangın, iki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak konak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın nedeniyle konak kullanılamaz hale gelirken yangın iki eve sıçradı.

Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan tarihi üç katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlerin çatısına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konak kullanılamaz hale gelirken, iki evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Trump'tan Davos'u kırıp geçiren anı! Başrolde otomotiv devi sahibi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Dev rakam! Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedeli belli oldu

Braga'ya giden Demir Ege'nin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı