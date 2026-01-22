Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı

Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın nedeniyle konak kullanılamaz hale gelirken yangın iki eve sıçradı.

Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan tarihi üç katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlerin çatısına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konak kullanılamaz hale gelirken, iki evin çatısında hasar oluştu.