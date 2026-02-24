Haberler

Kastamonu'da tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 şüpheli tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla ilgiliydi.

Kastamonu'da tabancayla yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçuyla mücadele kapsamında iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, H.D. ve E.U.M. bulundukları adreste yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 2 tabanca ile 2 şarjör ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
