Kastamonu'da fotoğraf tutkunlarına su altı dünyası tanıtıldı

Kastamonu'da fotoğrafseverlere su altı fotoğrafçılığı tanıtıldı.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneğince (KASFOT) Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte su altı fotoğrafçısı Özgür Karapınar tarafından fotoğrafçılara su altı dünyası anlatıldı.

Çalışmalarında kullandığı ekipmanları tanıtan Karapınar, su altı ekosisteminin zenginliklerini yansıtan sunum yaptı.

Karapınar, ilgisi olan herkesin dalışa alışabileceğini ve su altı dünyasıyla tanışabileceğini belirtti.

Su altında fotoğraf çekebilmek için dengenin önemli olduğunu aktaran Karapınar, "Sürekli aktif bir hareketin olduğu sistemin içindesiniz. Bu sistem içinde hareketinizi kontrol altında tutarak iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun için de iyi bir dalgıç olmak gerekiyor. İlgisi ve merakı olan herkes de dalışa alışabilir." diye konuştu.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör de Türkiye'de su altı fotoğrafçılığına ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Dernek olarak su altı dünyasını ve fotoğrafçılığını tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Güngör, "Su altında muhteşem bir döngü var. Özellikle son yıllarda dalış turizminin gelişmesi, çevre bilincinin yükselmesi ve teknik imkanlara daha kolay ulaşılması su altı fotoğrafçılığının da gelişmesini sağlıyor. Bizler de dernek olarak bu konuda farkındalık oluşturmak için bu sunum etkinliğini düzenledik." ifadelerini kullandı.

Güngör, etkinliğe katkılarından dolayı Karapınar'a teşekkür etti.