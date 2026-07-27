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Cide'deki sel felaketi için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Cide'deki sel felaketi için 5 milyon lira kaynak aktarıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başı 10 bin TL olmak üzere toplam 5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, Psikososyal Destek Ekipleri ve sosyal yardımlaşma vakıflarıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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