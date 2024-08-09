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Kastamonu'da Şehit Polis Memuru İçin Mevlit Okutuldu

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Kastamonu'da saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için mevlit programı düzenlendi. Programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve Şahan için dua edildi. Programa Kastamonu Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, şehidin mesai arkadaşları, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şahan, uyuşturucu suçundan firar eden bir saldırgan tarafından vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuzeykent Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Şehit polis memuru Şahan için dua edildi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile şehidin mesai arkadaşları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Şahan kastamonu Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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