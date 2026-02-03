Haberler

Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 213 litre etil alkol ve 54 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, kentte kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Yapılan aramada, 213 litre etil alkol, 54 litre kaçak/sahte alkollü içki, 6 aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
