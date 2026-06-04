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Sahipsiz kedi otobüs durağını mesken tuttu

Sahipsiz kedi otobüs durağını mesken tuttu
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Kastamonu'da bir otobüs durağını mesken tutan sahipsiz kedi, yolcuların ve hayvanseverlerin ilgi odağı oldu. 3-4 yıldır aynı durakta bekleyen kediye vatandaşlar mama verip seviyor.

Kastamonu'da sahipsiz kedi, otobüs durağını mesken tuttu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün önündeki otobüs durağını mesken tutan kedi, gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

Otobüs durağında bekleyen kediye hayvanseverler zaman zaman mama bırakıyor, bazı yolcular da otobüsün gelmesini beklerken onu severek zaman geçiriyor.

Kedi, günün büyük bölümünü duraktaki bankta geçiriyor.

Niyazi Batuhan Yılmaz, AA muhabirine, ortaokul öğrencisi olduğunu ve okula giderken her sabah bu durağı kullandığını söyledi.

Dolmuşa binmek için geldiğinde her gün kediyle karşılaştığını anlatan Yılmaz, "Onu her gün burada görüyorum. Bazı insanlar ona burada yem veriyor, besliyor. O da burada durmayı seviyor. Hiçbir zaman buradan ayrılmadığı için bence artık burayı evi olarak görüyor. Yaz kış burada." dedi.

"Ben 3-4 yıldır bu kediyi burada görüyorum"

Muammer Dilbaz da durağın karşısındaki apartmanda oturduğunu söyledi.

Kediyi herkesin çok sevdiğini ifade eden Dilbaz, "Ben 3-4 yıldır bu kediyi burada görüyorum. Vatandaşlar baktığı için burada bekliyor. Kendisini sevdirmek için de burada olduğunu düşünüyorum. Kaç senedir burada, başka yere gitmiyor, bence burayı evi gibi görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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