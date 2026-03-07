Haberler

Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak

Güncelleme:
Kastamonu'da, sahipsiz hayvanların kontrolü ve bakımlarının sağlanması amacıyla 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
