Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak
Kastamonu'da, sahipsiz hayvanların kontrolü ve bakımlarının sağlanması amacıyla 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş