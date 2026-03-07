Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Kastamonu'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak.