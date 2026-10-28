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Kastamonu'da rastgele ateş açan şüpheli, 4 kişiyi yaralayıp adliyeye sevk edildi.

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Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde av tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Belediye Caddesi'nde silahla ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.I.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan Y.I.Ç. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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