Kastamonu'da rastgele ateş açan şüpheli, 4 kişiyi yaralayıp adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Belediye Caddesi'nde av tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.
Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Belediye Caddesi'nde silahla ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.I.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan Y.I.Ç. polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA