Kastamonu'da park halindeki otomobil alev aldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.

Fazlı Karataş'a ait otomobil, ilçenin Yazıçam mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
