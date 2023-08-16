Kastamonu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ş.B.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.45'te Memiş Mahallesi Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. M.D, yönetimindeki 37 FC 259 plakalı otomobil ile Ş.B. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletinden düşerek yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.B.'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.