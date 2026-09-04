Tosya'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.M'nin kullandığı 37 AAY 392 plakalı kamyonet ile M.D. idaresindeki 37 BJ 384 plakalı otomobil, Orta Yol mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.A.D. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA