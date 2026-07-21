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Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'da D-030 kara yolunda A.A. idaresindeki otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. (65) idaresindeki 78 BA 692 plakalı otomobil, D-030 kara yolu Kurucaören köyü mevkisinde refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (67) ve H.K. (66) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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