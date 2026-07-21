Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da D-030 kara yolunda A.A. idaresindeki otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.A. (65) idaresindeki 78 BA 692 plakalı otomobil, D-030 kara yolu Kurucaören köyü mevkisinde refüje çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (67) ve H.K. (66) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elifnur Önder