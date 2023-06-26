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Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Adil K. idaresindeki otomobil, elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Sude ve Nurcan K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde Taşköprü Belediyesi itfaiye ve TEDAŞ ekipleri önlem aldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adil K. idaresindeki 34 AF 1798 plakalı otomobil, Kıran köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sude ve Nurcan K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde Taşköprü Belediyesi itfaiye ve TEDAŞ ekipleri önlem aldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Devlet Hastanesi Kastamonu Güncel Haberler

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