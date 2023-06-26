Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Adil K. idaresindeki otomobil, elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Sude ve Nurcan K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde Taşköprü Belediyesi itfaiye ve TEDAŞ ekipleri önlem aldı.