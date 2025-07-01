Kastamonu'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Emrah G. ve Levent N. adlı sürücülerin karıştığı çarpışmada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Emrah G'nin (28) kullandığı 28 ABM 785 plakalı otomobil, Daday-Karabük Eflani kara yolunun Boyalılar köyü mevkisinde Levent N. (40) idaresindeki 37 DD 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ekrem U. (24) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel