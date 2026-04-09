Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yararlanılacak

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere İHA edinimi gerçekleştirdi. 'Bozkuş' adı verilen insansız hava aracı, yangınla mücadelede önemli bir rol oynaması planlanıyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne İHA tahsis edildiği kaydedildi.

"Tahsis edilen 'Bozkuş' isimli hava aracını kullanabilmesi, tamiratı ve teknik sorunlarına müdahale edebilmek için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekibi eğitim görüyor. Dikey kalkış özelliği de olan araç, yatay da uçuş yapabiliyor. Teorik eğitim ardından simülasyon ve gerçek uçuş yapılarak, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü hizmetine girecektir. Orman yangınları dahil birçok konuda hizmet verebilecek yeni İHA'mızın hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Özgür Alantor
