Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Kızılseke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.