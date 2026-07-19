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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Kastamonu'da Kızılseke köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Kızılseke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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