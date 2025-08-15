Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Gökören köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter ve arazözler tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökören köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri tarafından müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
