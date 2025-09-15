Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kastamonu'nun Bostan mevkisinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kastamonu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Bostan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel