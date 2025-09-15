Haberler

Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bostan mevkisinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Bostan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi duştayken aldı

Kamera kayıttaydı! Ünlü sunucu müjdeli haberi duştayken aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.