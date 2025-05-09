Kastamonu'da 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

KASTAMONU (AA) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Orman Benim" etkinliği, Devrekani'de Beyler Barajı çevresinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilçe protokolü, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında çevre temizliği yapılarak doğayı koruma ve orman bilincini artırmaya yönelik mesajlar verildi.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, çevre bilincinin gelişmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız açısından büyük önem taşıyor." dedi.