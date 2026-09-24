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Kastamonu'da operasyonda 4 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da operasyonda 4 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçakçılık ve genel güvenliğe yönelik suçlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 175 tabanca fişeği, 5 bin 480 doldurulmuş makaron ve 38 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kastamonu'da kaçakçılık ve genel güvenliği tehliye sokanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği kasten tehlikeye sokanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 4 tabanca şarjörü, 175 tabanca fişeği, 10 tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda ise 5 bin 480 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 38 kilogram kıyılmış tütün, 5 makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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