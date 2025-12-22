Haberler

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan nişanlısı hakkında beraat kararı verildi.

  • Kastamonu'da 14. kattan düşerek ölen Eser Mumcuoğlu'nun nişanlısı S.Ö., kasten öldürme suçlamasından beraat etti.
  • Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, sanık S.Ö.'nün beraatına karar verdi.
  • Eser Mumcuoğlu, 27 Şubat'ta Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan nişanlısı S.Ö. hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

BERAAT ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Hayatımın hiçbir aşamasında ne bir kadına ne de bir canlıya zarar vermedim. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat'ta Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 14'üncü katındaki daireden düşen 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu hayatını kaybetmiş, olay sırasında dairede bulunan nişanlısı S.Ö. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sanık, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title